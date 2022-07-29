МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. США (FCC) в пятницу заявила, что открывает прием заявок в рамках очередного аукциона на среднечастотный диапазон для наращивания услуг беспроводной связи следующего поколения (5G). Национальная биржа начнет аукционы по закупке зерна в госфонд 1 августа

На этом аукционе будет выставлено около 8000 лицензий на спектр радиочастот 2,5 гигагерц с распределением по округам, в основном в сельской местности США.

В прошлом году конгресс одобрил гранты Министерства торговли США на 42,5 млрд долларов для расширения развертывания физических широкополосных услуг в таких местах, как сельские регионы, где нет доступа к высокоскоростным услугам.

В январе AT&T возглавила список претендентов во время аукциона на среднечастотный спектр (3,45 ГГц). Она выиграла лицензии на 9,1 млрд долларов, T-Mobile — на 2,9 млрд долларов, а Dish — на 7,3 млрд долларов.

В прошлом году три крупнейшие американские телекоммуникационные компании во время аукциона на спектр частот диапазона С, проводимый FCC, получили контракты на 78 млрд долларов.

Verizon Communications в итоге заплатила за 3511 лицензий 52 млрд долларов и быстро получила разрешение на их использование, тогда как AT&T получила лицензии на 23,4 млрд долларов, а T-Mobile — на 9,3 млрд долларов.

Комиссар FCC Брэндан Карр в марте заявил, что регулятору следует расширить применение частотного спектра и рассмотреть возможность выставить на аукцион другие частоты, включая "спектр более низких частот 3 ГГц и некоторые дополнительные полосы спектра".