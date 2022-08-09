МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Google восстановил работу своего сайта после сбоя в США, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов. РБК: Google объяснила удаление YouTube-канала блогера "Гоблина"

Ранее во вторник пользователи Google, в основном в США, жаловались на сбои в работе поисковой системы, число сообщений о сбоях превысило 26 тысяч. Сбой произошел в районе 4.14 мск, но теперь вебсайт Google восстановил работу.

При этом газета Guardian отмечает, что, по словам пользователей, родственные платформы Gmail, карты Google и изображения Google также испытывали проблемы, так как они работают на основе поисковой системы Google.

Google со своей поисковой системой входит в холдинговую компанию Alphabet. Alphabet также включает в себя Android и Youtube, Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X.