МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Высшее руководство Китая испытывает все большее разочарование в связи с многолетней неудачей в разработке полупроводников, которые могут заменить американские микросхемы, что привело к антикоррупционным расследованиям в стране, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. В Тайване предупредили об осложнении ситуации на рынке полупрводников

Как передает агентство, расследования ведутся, в частности, вокруг ключевых фигур сектора микросхем из Национального инвестиционного фонда промышленности интегральных схем, министерства промышленности и информационных технологий и производителя микросхем Tsinghua Unigroup.

"Высокопоставленные чиновники возмущены тем, что десятки миллиардов долларов, вложенных в отрасль за последнее десятилетие, не привели к таким прорывам, которые явились результатом предыдущих научных усилий на национальном уровне, как сообщают люди, знакомые с мышлением высокопоставленных правительственных чиновников. Вашингтон, который постепенно усиливает ограничения на Китай, смог надавить на Пекин и успешно сдержать его технологические амбиции", — говорится в сообщении агентства.

Источники отметили, что в этом году ряд правительственных ведомств начали пересматривать планы действий в чрезвычайных ситуациях для стратегически важных отраслей на случай ужесточения санкций со стороны США. По данным источников, когда высокопоставленные чиновники изучили доклад о секторе микросхем в прошлом месяце, стало ясно, что успехи в этой области, возможно, были завышены, а многие инвестиции не принесли результатов. Себе назло. Кто заставляет Европу и Китай торговать в обход России

Ранее палата представителей конгресса США приняла большинством голосов законопроект о мерах поддержки производителей полупроводников в стране. Законопроект предоставляет субсидии, налоговые льготы и иные меры поддержки на сумму более 52 миллиардов долларов американским разработчикам и производителям полупроводников. Он призван снизить зависимость США от иностранных поставщиков и усилить позиции страны в конкурентной борьбе с Китаем.