МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Новые настройки конфиденциальности в мессенджере WhatsApp будут позитивно восприняты пользователями, но не гарантируют безопасность переписки на 100%, заявил РИА Новости гендиректор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков. Цукерберг ввел новые настройки конфиденциальности в WhatsApp

Ранее во вторник глава компании Meta* (запрещена в России как экстремистская, является владельцем WhatsApp) Марк Цукерберг в своем профиле в Facebook** (также запрещена в РФ как экстремистская) сообщил, что в мессенджере WhatsApp появятся новые настройки конфиденциальности, включая видимость статуса "в сети" и запрет на скриншоты исчезающих после прочтения сообщений. Глава компании отметил, что продолжается работа над новыми способами обеспечения конфиденциальности переписки.

"Сейчас многие владельцы мессенджеров работают над этим направлением, потому что конфиденциальность является одним из принципов качества ресурса. Однако нужно понимать, что он не дает 100% безопасности, и лучше какие-то сведения о человеке не передавать, потому что есть различные варианты получения данной информации заинтересованными лицами", — сказал Кусков, уточнив, что большинство людей воспримет эти нововведения позитивно.

В то же время ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин отметил, что Meta* "испытывает сейчас не лучшие времена" — у компании впервые упала выручка, и сейчас она пытается исправить ситуацию, улучшая имеющиеся продукты. "В последние несколько лет WhatsApp теряет аудиторию в пользу Telegram, и менять сейчас что-то уже поздно", — добавил Муртазин.

WhatsApp — приложение, с помощью которого можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения. В конце июля Meta* отчиталась, что ее выручка за второй квартал уменьшилась на 1% в годовом выражении и составила 28,822 миллиарда долларов при прогнозе в 28,94 миллиарда, что стало первым снижением квартальной выручки для компании.

* Запрещенная в России организация

** Соцсеть, признанная в России экстремистской