ВАШИНГТОН, 16 авг — ПРАЙМ. Cуд в США частично удовлетворил тайное ходатайство американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска, просившего передать информацию еще 22 сотрудников Twitter о работе платформы, и обязал компанию предоставить Маску данные, находившиеся в распоряжении бывшего управляющего одного из подразделений компании, пишет новостной портал Business Insider со ссылкой на источники. Маск назвал условие, при котором состоится сделка с Twitter

Как сообщает издание, соответствующее ходатайство Маска было тайно подано на прошлой неделе. В понедельник cудья в штате Делавэр Кэтлин Маккормик частично удовлетворила его, обязав Twitter предоставить данные, которыми обладал бывший главный управляющий по вопросам потребительского рынка Кейвон Бейкпур. Теперь Twitter должен "собрать, изучить и предоставить документы" Бейкпура. В отношении остальных сотрудников, указанных в ходатайстве, такого решения принято не было. При этом сторона обвинения хотела получить сведения не только Бейкпура, но и от ряда управляющих среднего звена и менее высокопоставленных сотрудников компании.

Как отмечает Business Insider, Бейкпур, скорее всего, имел доступ к информации и документам, касающимся данных об анализе деятельности ботов в социальной сети.

Кроме того, новостной портал пишет, что юристы Маска подали еще одно ходатайство о принуждении Twitter предоставить дополнительные документы о статистике по пользователям платформы и о методах сбора и обработки данных.

Кейвон Бейкпур стал сотрудником Twitter в 2018 году, когда ее главой был еще Джек Дорси. В мае этого года Бейкпур покинул компанию, но, как он отмечал на своей странице в Twitter, это не было его решением.

В апреле Маск хотел приобрести Twitter и предложил за него 44 миллиарда долларов, но после потребовал проверить данные компании о том, что число поддельных аккаунтов, используемых в том числе для рассылки спама, не превышает 5%. Позднее Маск уведомил компанию об отказе от покупки соцсети, объяснив это реализацией своего права расторгнуть соглашение. По словам Маска, соцсеть занизила количество ложных и спам-аккаунтов, а также не представила необходимой информации.

В июле Twitter подал в суд на Маска, чтобы добиться приобретения им соцсети.

Кроме того, в конце июля Twitter объявил, что акционеры соцсети на внеочередном собрании 13 сентября проведут голосование по вопросу продажи Маску в соответствии с соглашением, достигнутым в апреле.

Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании — социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.