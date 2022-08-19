МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. В каких случаях можно претендовать на денежную компенсацию за раскрытие личных данных, в своем Telegram-канале рассказали сотрудники Роскомнадзора. Россиян предупредили, чем грозит чтение чужих личных сообщений

Как отмечается в сообщении ведомства, "если ваши права как субъекта персональных данных нарушают, обращайтесь к оператору с требованием о прекращении обработки. Если в просьбе отказывают — пишите в Роскомнадзор. Кроме того, нарушенные права вы можете защищать в судебном порядке и требовать денежную компенсацию за причинение морального вреда".

В Роскомнадзоре напомнили, что личные данные физических лиц — конфиденциальная информация и ее обработка, как и распространение, возможна лишь с согласия их владельцев.

При этом сообщается, что в случае, если ресурс, раскрывший личные данные, проигнорировал требование их удалить, следует обратиться в Центр правовой помощи гражданам в цифровой среде по телефону+7 (499) 550-80-03 или по почте 4people@grfc.ru.