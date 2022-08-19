МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Жертвы хищения персональных данных обязаны получать компенсации, а штрафы для компаний, где произошли утечки, необходимо повысить, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике Антон Ткачев ("Новые люди"). Минпромторг расширит перечень товаров для маркировки в 2023 году

Ранее в СМИ со ссылкой на близкие к обсуждению инициативы источники сообщалось, что в России может появиться специальный фонд материальной компенсации для пострадавших от утечек их же персональных данных, наполнять фонд планируют штрафами от компаний, допустивших такие утечки.

"Думаю, оптимальное решение в этой ситуации — повышение штрафов для компаний-виновников. Причем взысканные деньги должны выплачиваться людям в качестве компенсаций", — отметил Ткачев.

Он добавил, что те, кто пострадали от утечек персональных данных, обязаны иметь право на компенсацию.

"Как минимум они терпят неудобства и рискуют потратить время на разговоры с мошенниками, которые начнут обрывать "слитые" в сеть номера телефонов, как максимум — стать жертвой преступления", — резюмировал он.