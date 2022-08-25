МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Вторая волна кибератак начнется в России в ближайшее время, заявил диреĸтор по развитию бизнеса сервисов кибербезопасности "Ростелеком-Солар" Алексей Павлов. Объем похищенных кибермошенниками денег вырос во втором квартале

"В ближайшее время, я почти уверен, увидим вторую волну кибератак. Все, что мы видели до этого, — это первая волна. И это в основном массовые атаки. Сейчас мы уже начинаем видеть точечные атаки. Злоумышленники сидят во многих компаниях, сейчас их основная цель — не сделать какое-то быстрое шифрование", — отметил эксперт на форуме "Технопром-2022".

Павлов подчеркнул, что после начала спецоперации количество безвозвратного шифрования выросло в десятки раз. В 50% случаях, по его словам, преступники продолжают требовать выкуп, но в другой половине просто удаляют информацию, как в Росавиации.

"В половине областей России сейчас находятся проправительственные группировки других стран. Их никто в принципе не может задетектировать, потому что не понимают, как. Мы (РТК-Солар) с ними столкнулись в федеральных органах исполнительной власти — пять лет они там сидели. Проправительственные группировки, даже если выбьете, даже если вы их найдете, у них неограниченные бюджеты и они обязательно вернутся — надо просто быть к этому готовыми", — добавил эксперт.