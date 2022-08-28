МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. РФ придется менять законодательство о правах на интеллектуальную собственность на фоне ухода с рынка большого числа западных держателей, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Россияне стали активно брать карты с овердрафтом

"Неизбежно в связи с уходом с рынка большого количества западных держателей интеллектуальных прав правила все равно придётся менять. У нас нет вариантов. А вот как поменять так, чтобы не нарушить баланс внутри творческого сообщества?" — сказал Кириенко в ходе беседы с финалистами и победителями чемпионата творческих компетенций ArtMasters.