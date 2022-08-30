МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Государственные организации, использующие импортозависимое программное обеспечение, рискуют потерять доступ к своим облачным хранилищам, говорится в материалах Счетной палаты РФ со ссылкой на директора департамента цифровой трансформации и координации бюджетных расходов Минцифры России Алексея Чукарина. Правительство утвердило ПО для обязательной предустановки на устройства

Он пояснил, что сегодня в мире активно используют свободно распространяемое программное обеспечение, которое разрабатывается совместными усилиями многих специалистов с использованием облачных систем управлениями репозиториями, например, github.com, gitlab.com и др.

"Большинство таких репозиториев ПО принадлежат организациям, расположенным в странах, поддерживающих санкции против Российской Федерации, что несет высокие риски прекращения доступа к ним для государственных организаций. Некоторые российские организации уже лишены возможности управлять своими репозиториями программного кода, расположенными на площадке github.com", — приводится цитата Чукарина в материалах Счетной палаты РФ, которая оценила текущее состояние федеральных государственных информационных систем.

Чукарин отметил, что сегодня импортонезависимость – основной курс развития ИТ, реализация которого укрепит национальную безопасность и будет способствовать развитию и масштабированию отечественных решений. Тем не менее региональные органы исполнительной власти все еще используют ПО, которое содержит компоненты иностранного происхождения.

Сообщается, что Минцифры России на данный момент работает над возможностью импортозамещения программного обеспечения. Также разрабатывается методика, которая позволит оценить зависимость компонентов информационных систем госорганов от других компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, а также от программного обеспечения и оборудования иностранного производства.