МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Российские власти должны интенсивно заниматься внедрением цифровых активов, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на стратегической сессии "Развитие отечественной финансовой системы" во вторник. Мишустин заявил о необходимости восстановить темпы роста экономики

"Нам необходимо интенсивно развивать инновационные направления, в том числе заниматься внедрением цифровых активов. Это безопасная для всех сторон альтернатива, которая способна гарантировать бесперебойную оплату за поставки товаров из-за рубежа и на экспорт", — сказал Мишустин.