МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Социальная сеть "Одноклассники" (ОК) обновляет свое позиционирование и запускает обновление, посвящённое хобби и развитию, говорится в сообщении компании. Профиль "ВКонтакте" будет автоматически подстраиваться под пользователя

"Социальная сеть "Одноклассники" обновляет свое позиционирование и запускает новое направление развития, посвященное хобби и разнообразным увлечениям пользователей. В поддержку нового позиционирования "ОК" запускают крупнейшую за 16 лет федеральную рекламную кампанию "Мои увлечения — это ОК", направленную на актуализацию имиджа соцсети", — говорится в сообщении.

Уточняется, что специально к запуску кампании "ОК" представили новый ключевой раздел — "Увлечения", с помощью которого пользователи соцсети смогут найти контент на любой вкус.

"Умная система тегов позволяет быстро ориентироваться не только в самых популярных хобби, но и даже в самых нишевых категориях. К старту кампании, помимо пользовательского контента, "ОК" собрали на платформе материалы топ-блогеров рунета на тему различных хобби и увлечений", — отметили в компании.

"Ключевая задача "Одноклассников" — изменить восприятие бренда, уйти от имиджа соцсети, куда люди приходят пообщаться только с узким кругом своих друзей и родственников, к современной платформе, где каждый может найти любую информацию и единомышленников по своим интересам", — завила вице-президент по маркетингу VK, которой принадлежат "ОК", Инна Походня, слова которой приводятся в сообщении.