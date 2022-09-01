МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Инфраструктура операторов электронного документооборота, применяющегося для торговли всеми видами продовольственных товаров, подверглась DDoS-атаке, прилагаются все усилия для минимизации воздействия на участников оборота торговли, сообщила пресс-служба Министерства промышленности и торговли России. Эксперт спрогнозировал вторую волну кибератак в России

"Первого сентября 2022 г. стало известно о DDoS-атаках на инфраструктуру операторов электронного документооборота (ЭДО), который применяется для торговли всеми видами продовольственных товаров. Сообщения с призывами к кибератакам на российские сервисы ЭДО уже появились в украинских Telegram-каналах. Сейчас операторы ЭДО прилагают усилия для того, чтобы минимизировать воздействие кибератак на участников оборота торговли", — подчеркнули в ведомстве.

Минпромторг подготовил разъяснение о возможности в случае аварийного режима осуществлять оборот продукции без электронных документов, но с обязанностью подать их после восстановления штатной работы систем операторов ЭДО.

Кроме того, в законодательство вносятся нормативные изменения, в соответствии с которыми у участников оборота есть возможность принимать и реализовывать молочную продукцию сразу, не дожидаясь передачи в государственную информационную систему мониторинга товаров (ГИС МТ), предназначенную для маркировки и прослеживания товаров документов о приемке. Все необходимые документы должны быть поданы участниками оборота в ГИС МТ после восстановления штатного режима работы систем операторов ЭДО.

Принятые меры обеспечивают всем участникам оборота возможность продолжить торговлю продукцией независимо от кибератак на системы ЭДО. "Просим вас в случае возникновения сложностей с инфраструктурой ЭДО не ограничивать поставки продукции", — подчеркнули в Минпромторге.