МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Портал dzen.ru заработал в тестовом режиме, на нем представлены контент авторов "Дзена", поисковая строка "Яндекса", новости и погода, рассказали РИА Новости в пресс-службе VK. Google исполнила предупреждение ФАС о нарушении антимонопольного закона

В конце августа стало известно, что VK и "Яндекс" подписали обязывающие документы о сделке. Согласно условиям, VK станет собственником контентных платформ "Дзен" и "Новости" и передаст "Яндексу" сервис по доставке готовой еды и продуктов Delivery Club, который VK консолидирует в ходе реструктуризации "О2О Холдинг" — совместного предприятия VK и "Сбера". Закрытие сделки запланировано до конца 2022 года. После закрытия сделки VK получит права на технологии и товарные знаки сервисов "Дзен" и "Новости", сообщали в VK. Неделю спустя Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России с предписаниями разрешила "Яндексу" приобрести Delivery Club, а VK — "Новости" и "Дзен".

"Яндекс" и VK работают над решением технических моментов перед закрытием сделки. Сейчас портал dzen.ru доступен в бета-версии и сохраняет привычный пользователям интерфейс. На нем представлены: контент от авторов "Дзена", поисковая строка "Яндекса", новости и погода", — говорится в сообщении.

Уточняется, что команды компаний на данный момент тестируют и прорабатывают пропускную способность портала, а также автоматический переход с сайта yandex.ru. Как отметили в VK, финальная версия портала будет представлена уже после закрытия сделки с "Яндексом".

"Мы рассчитываем, что привычный интерфейс поможет пользователям легко ориентироваться в Дзене, а авторам платформы — продолжать создавать контент и реализовывать себя в разных форматах", — подчеркнули в пресс-службе VK.

В сообщении поясняется, что команда "Дзена" сохранит существующие технологии и монетизацию блогеров. Все подписки, лайки и комментарии также останутся в прежнем виде, добавили в VK.