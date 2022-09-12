МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Наушники AirPods Pro 2 и новые модели Apple Watch, презентованные компанией Apple в начале сентября, появятся в России в октябре, как и iPhone 14, сообщили РИА Новости в пресс-службе Wildberries. Apple представила новые iPhone 14

"Ожидаем в начале октября, гарантия от Wildberries. Цены будут известны позднее", — сообщили в компании в ответ на вопрос о том, когда ожидается поступление новых AirPods и Apple Watch. Говоря про смартфоны, в пресс-службе уточнили, что "новые модели iPhone 14 поступят в продажу после их поступления в Россию, в начале октября".

Ритейлер "М.Видео-Эльдорадо" сообщил, что открыл предзаказ на смарт-часы Watch Series 8 и Watch SE, а также на наушники. В конце августа был анонсирован и запуск предзаказа на новые модели iPhone 14. В компании уточняли, что модели полностью отвечают российскому законодательству и имеют гарантийную поддержку. При этом сроки доставки, помимо логистических процессов и скорости прохождения необходимых таможенных процедур, будет зависеть том числе от местоположения получателя и доступности определенных моделей.

Кроме того, на маркетплейсах Ozon и "Яндекс Маркет" пользователям доступна опция подписаться на уведомления о поступлении интересующих новинок на онлайн-площадки.

Ранее, 7 сентября, Apple представила базовые iPhone 14 и iPhone 14 Plus c увеличенным экраном. Компания презентовала и другие новые продукты. В частности, три модели Apple Watch — 8, второе поколение упрощенных SE и абсолютно новые Ultra, а также второе поколение наушников AirPods Pro.

После этого, ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил РИА Новости, что продажи iPhone 14 в России через параллельный импорт начнутся в начале октября, хотя на "сером" рынке в стране эти модели появятся уже через день после начала официальных продаж в Европе, но в любом случае все эти смартфоны будут обходиться дороже, чем по стандартным ценам на них за границей.