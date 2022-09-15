МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Компания Samsung рассчитывает вернуться на российский рынок до конца этого года, пишут "Известия" со ссылкой на источник, близкий к компании. Он уточнил, что речь идет, в частности, о возобновлении поставок техники ритейлерам и перезапуске официального интернет-магазина. В России резко упал в цене iPhone 13

Другой источник рассказал, что возобновиться продажи могут уже в октябре.

По словам представителя одного из интернет-магазинов, представляющих "серый рынок", в компании не заинтересованы во ввозе южнокорейской техники, поскольку вскоре могут возобновиться официальные поставки.

Еще один источник отметил, что поводом для разговоров о возвращении Samsung могло стать то, южнокорейский бренд что не так давно обновил российский сайт. На нем сейчас представлены недавно вышедшие смартфоны Galaxy Z Fold 4 и Galaxy Z Flip 4.

"Это можно трактовать как угодно, но это позитивный знак", — отметил аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

В Samsung изданию сказали, что не комментируют информацию о возобновлении работы в России.

Главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов прокомментировал, что компания была вынуждена приостановить продажи устройств под внешним давлением. В то же время об окончательном уходе из России она никогда не заявляла, поэтому возобновление продаж и поставок корейских устройств — просто вопрос времени, добавил он.