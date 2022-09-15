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2022
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20220915/838122507.html
МИД пообещал незеркальный ответ России на ограничения в соцсетях
Технологии
Новости
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
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РОССИЯ МОЖЕТ И БУДЕТ ОТВЕЧАТЬ ЗЕРКАЛЬНО НА ОГРАНИЧЕНИЯ, ВВОДИМЫЕ ПРОТИВ ЗАГРАНУЧРЕЖДЕНИЙ РФ В ЗАПАДНЫХ СОЦСЕТЯХ — МИД Новость дополняется ПРАЙМ, 15.09.2022
технологии, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. РОССИЯ МОЖЕТ И БУДЕТ ОТВЕЧАТЬ ЗЕРКАЛЬНО НА ОГРАНИЧЕНИЯ, ВВОДИМЫЕ ПРОТИВ ЗАГРАНУЧРЕЖДЕНИЙ РФ В ЗАПАДНЫХ СОЦСЕТЯХ — МИД
Новость дополняется