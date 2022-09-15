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2022-09-15T12:41:00+03:00

2022

https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20220915/838122507.html

МИД пообещал незеркальный ответ России на ограничения в соцсетях

Технологии

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

РОССИЯ МОЖЕТ И БУДЕТ ОТВЕЧАТЬ ЗЕРКАЛЬНО НА ОГРАНИЧЕНИЯ, ВВОДИМЫЕ ПРОТИВ ЗАГРАНУЧРЕЖДЕНИЙ РФ В ЗАПАДНЫХ СОЦСЕТЯХ — МИД Новость дополняется ПРАЙМ, 15.09.2022

технологии, новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60