МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Аккумулятор телефона обычно начинает быстро садиться, если игнорировать некоторые правила при его зарядке — это ведет к износу батареи, рассказал в эфире радио Sputnik автор и ведущий программы "Чудо техники" на НТВ Сергей Малоземов. Россиянам раскрыли, почему нельзя использовать отпечаток пальца в смартфоне

По его словам, современные литий-ионные батареи не любят полного разряда и заряда, а идеальный диапазон, в котором они долго сохраняют свою "молодость", – это 40-90 процентов. "Распространенная ошибка – держать телефон на зарядке и одновременно смотреть видео, играть или, что часто бывает, использовать его, как навигатор в машине. Это приводит к нагреванию батареи и деградации ее внутренней структуры. Многие люди имеют привычку заряжать телефон, закладывая его под подушку. От этого аккумулятор тоже перегревается, а его химическая структура портится", – предупредил эксперт.

Он предупредил, что частое использование технологий быстрой зарядки QuickCharge тоже ведет к износу батареи.

"Злоупотребление этой функцией приводит к быстрой деградации батареи: она не любит слишком больших зарядных токов, потому что тоже нагревается в процессе этого. Я советую использовать устройства быстрой зарядки только в экстренных случаях, а не в повседневном режиме", – отметил Малозеов.

В ряде случаев аккумулятор может плохо выполнять свои функции из-за повреждения разъема для подключения к зарядному устройству. Россиянам рассказали, как определить прослушку через смартфон

"Мы часто носим смартфоны в карманах брюк или джинсов, туда могут забиваться ворсинки, ниточки, они образуют достаточно плотную прокладку, на техническом сленге это называется "валенок". Это такая сваленная кучка, которая не дает вилке на всю глубину входить в разъем, контакты не работают как следует, телефон не берет заряд. К тому же люди часто неаккуратно обращаются с разъемом, он расшатывается и может прийти в негодность. В этом плане использование беспроводного зарядного устройства может продлить "жизнь" и "молодость" смартфона", – сказал эксперт.

Он отметил, что смартфон будет медленнее расходовать заряд, если запретить каким-то приложениям работать в фоновом режиме, а для каких-то отключить уведомления. Малоземов посоветовал проверить в настройках, какие приложения "съедают" большую часть ресурсов аккумулятора.

Если батарея действительно испортилась, заменить ее в сервисном центре не составит труда, уверен он.