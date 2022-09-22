МИНСК, 22 сен — ПРАЙМ. Белоруссия хочет привлечь компанию из Татарстана для создания в Брестской области технопарка, сообщил премьер-министр страны Роман Головченко. Премьер Белоруссии оценил влияние санкций на сотрудничество с Россией

Белорусская делегация во главе с премьером 20-22 сентября посещает с рабочим визитом Уфу и Казань.

"Мы сейчас отрабатываем такой пилотный проект в Барановичах (Брестская область). С Татарстаном ведем речь о том, чтобы привлечь управляющую компанию, которая имеет опыт работы в таких промышленных зонах с особым режимом… И это в том числе коммерческий проект. Чтобы правильно его развивать, этим должны заниматься не чиновники, а люди, которые имеют в этом опыт. А государство со своей стороны окажет всю помощь с точки зрения капитальных вложений. Мы вчера тоже об этом говорили. Скорее всего, одна из татарстанских компаний, которая имеет опыт, займется реализацией такого проекта и в Беларуси", — приводит слова Головченко агентство Белта.

По его словам, в настоящее время идет этап сбора данных по доработке соответствующей нормативной базы под реализацию проекта. "Татарстан ушел дальше в этом вопросе, мы на это обратили внимание еще в ходе прошлогоднего визита. Собственно говоря, эту идею даже где-то и подсмотрели", — сказал премьер.

Он подчеркнул, что в Белоруссии есть большая потребность в вовлечении малого и среднего бизнеса, их интеграции в производственные цепочки. "Задача состоит в том, чтобы государство или кто-то уполномоченный государством вложился в инфраструктуру и предоставил таким предпринимателям готовое производственное место по принципу: за три дня заехал, подписал все документы, поставил оборудование и начинаешь работать", — добавил Головченко.

Новый этап расширения западных санкций против Белоруссии произошел из-за поддержки Минском российской военной спецоперации по демилитаризации Украины, которая началась 24 февраля. Западные страны также ввели санкции против РФ из-за Украины. Эта ситуация придала импульс экономической интеграции Минска и Москвы, активизации торгового сотрудничества, разработке и принятию совместных мер по импортозамещению. В Минске считают, что вовлекать в производственные цепочки с крупными предприятиями нужно малый и средний бизнес, который тоже может производить импортозамещающие изделия и комплектующие.