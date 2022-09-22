МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Число DDoS-атак на интернет-магазины с 23 по 31 августа выросло на 72% по сравнению с предыдущей неделей и на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из исследования компании по кибербезопасности StormWall, результаты которого есть в распоряжении РИА Новости. Эксперты сообщили о резком росте DDoS-атак на платежные системы

"В этом году во время подготовки к школе внимание хакеров снова было направлено на ритейлеров. Эксперты StormWall проанализировали данные клиентов компании и выявили, что с 23 по 31 августа 2022 года число DDoS-атак на интернет-магазины повысилось на 72% по сравнению с предыдущей неделей августа и выросло на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — выяснили специалисты. Отмечается, что в основном атаки были направлены на интернет-магазины электроники, мебели, одежды и канцтоваров.

По мнению специалистов компании, причиной роста DDoS-атак может быть конкуренция между ритейлерами, которая усилилась перед началом учебного года. "В этом году конкуренция стала еще более ожесточенной, чем в 2021 году, на что указывают впечатляющие цифры роста атак. Видимо, текущая экономическая ситуация заставляет интернет-магазины использовать все доступные способы борьбы с конкурентами", — говорится в исследовании.

Максимальная мощность атак составляла 450 тысяч запросов в секунду, многие интернет-магазины не смогли отразить их и из-за этого сайты не работали в течение нескольких часов, что нанесло большой ущерб бизнесу. В результате, как уточняется, им пришлось обратиться за помощью к специалистам, которые смогли остановить атаки. Эксперты рассказали, какие устройства чаще всего подвергаются кибератакам

Эксперты отмечают большой интерес хакеров к онлайн-магазинам электроники. В конце августа количество DDoS-атак на них составило 53% от общего количества киберинцидентов, на онлайн-магазины мебели пришлось 26%, на магазины одежды — 12% на канцтовары — 7%, на все остальные — 2%.

"Мы постоянно наблюдаем всплески атак в сфере e-commerce, и это не удивительно, поскольку конкуренция в этой сфере огромная. Мы были готовы к росту атак в августе этого года во время подготовки к школе. Однако, количество и мощность атак превзошли наши ожидания. Нам пришлось приложить много усилий, чтобы помочь нашим клиентам отразить весь ураган атак, которые шли со стороны конкурентов", — прокомментировал CEO и сооснователь StormWall Рамиль Хантимиров, чьи слова приводятся в сообщении.