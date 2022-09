МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Американская компания Cloudflare, специализирующаяся на защите информации и борьбе с кибератаками, запускает сервисы Zero Trust SIM и Zero Trust for Mobile Operators, направленные на защиту данных, исходящих со смартфона, сообщает портал Techcrunch. Эксперт дал пять советов по защите личных данных

"Сегодня компания анонсировала два продукта, ориентированные на пользователей смартфонов, на компании, обеспечивающие безопасность рабочих телефонов, и на мобильных операторов — Zero Trust SIM и Zero Trust for Mobile Operators", — пишет портал, ссылаясь на имеющиеся в распоряжении релизы Cloudflare.

Портал отмечает, что технология Zero Trust SIM будет запущена сначала в США, а позже станет доступна и для других стран. По словам Techcrunch, сервис будет работать на основе технологии eSIM (электронной сим-карты) — он будет привязан к конкретному устройству, что снизит риск атак с подменой сим-карты.

Techcrunch, ссылаясь на слова из интервью технического директора Cloudflare Джона Грэма-Камминга (John Graham-Cumming), сообщает, что Zero Trust SIM будет предоставлять защиту глубже, чем VPN-сервисы. Согласно сообщению портала, сервис будет запущен в ближайшие несколько месяцев.

Второй же продукт — Zero Trust for Mobile Operators — позволит мобильным операторам предлагать клиентам подписки на инструменты мобильной безопасности, уточняется в сообщении портала.

Cloudflare — американская компания, начавшая работу в 2010 году. Компания предоставляет бизнесу услуги по защите информации и борьбе с кибератаками. Центры Cloudflare расположены в 275 городах по всему миру.