Американская компания Cloudflare запустит два новых сервиса по защите данных на смартфонах
МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Американская компания Cloudflare, специализирующаяся на защите информации и борьбе с кибератаками, запускает сервисы Zero Trust SIM и Zero Trust for Mobile Operators, направленные на защиту данных, исходящих со смартфона, сообщает портал Techcrunch.
"Сегодня компания анонсировала два продукта, ориентированные на пользователей смартфонов, на компании, обеспечивающие безопасность рабочих телефонов, и на мобильных операторов — Zero Trust SIM и Zero Trust for Mobile Operators", — пишет портал, ссылаясь на имеющиеся в распоряжении релизы Cloudflare.
Портал отмечает, что технология Zero Trust SIM будет запущена сначала в США, а позже станет доступна и для других стран. По словам Techcrunch, сервис будет работать на основе технологии eSIM (электронной сим-карты) — он будет привязан к конкретному устройству, что снизит риск атак с подменой сим-карты.
Techcrunch, ссылаясь на слова из интервью технического директора Cloudflare Джона Грэма-Камминга (John Graham-Cumming), сообщает, что Zero Trust SIM будет предоставлять защиту глубже, чем VPN-сервисы. Согласно сообщению портала, сервис будет запущен в ближайшие несколько месяцев.
Второй же продукт — Zero Trust for Mobile Operators — позволит мобильным операторам предлагать клиентам подписки на инструменты мобильной безопасности, уточняется в сообщении портала.
Cloudflare — американская компания, начавшая работу в 2010 году. Компания предоставляет бизнесу услуги по защите информации и борьбе с кибератаками. Центры Cloudflare расположены в 275 городах по всему миру.
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20220926/838256016.html