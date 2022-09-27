МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Россия и Конго подписали соглашение о сотрудничестве в области информационно-коммуникационных технологий и связи, в рамках которого планируется проведение совместных исследований, заявили в пресс-службе Минцифры. ЕК предложит дополнительные ограничения на экспорт технологий в Россию

"В городе Браззавиле — Республика Конго — на полях 6-го заседания Межправительственной российско-конголезской смешанной комиссии по экономическому, научно-техническому сотрудничеству и торговле подписано соглашение о сотрудничестве в области информационных технологий и связи… Документ нацелен на… проведение совместных исследований", — сказано в релизе.

Подчеркивается, что соглашение подразумевает развитие долгосрочного взаимодействия двух стран, углубление профильных контактов между представителями государственного сектора и предпринимательского сообщества, а также обмен опытом.