МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Старт продажи новых моделей iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max в магазинах официального дилера Apple re:Store в России назначен на 30 сентября, передает корреспондент РИА Новости.

"iPhone 14 Pro. Старт продаж 30.09.22", — сказано на сайте официального дилера.

"Старт продаж 30 сентября", — указывается также на сайте во вкладке Apple iPhone 14 Pro Max.

Apple 7 сентября представила базовые iPhone 14 и iPhone 14 Plus c увеличенным экраном. Телефоны будут пяти цветов, они оснащены экранами в 6,1 и 6,7 дюйма. Старт продаж стандартных версий в Америке был назначен на 16 сентября. Вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров говорил РИА Новости, что новый iPhone 14 будет поставляться в Россию по параллельному импорту.