МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. В России все еще не планируют запрещать YouTube, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев. Минцифры прокомментировали удаление приложений VK из App Store

"У нас по-прежнему нет планов закрывать YouTube", — сказал Шадаев, слова которого приводит пресс-служба министерства.

Ранее министр заявлял, что принадлежащий американской корпорации Google видеохостинг лидирует по объему мобильного трафика в России. Тогда на его долю приходилось 18 процентов трафика четырех крупнейших мобильных операторов.

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