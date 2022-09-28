Глава Минцифры Шадаев заявил об отсутствии планов по блокировке YouTube в России
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МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. В России все еще не планируют запрещать YouTube, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев.
"У нас по-прежнему нет планов закрывать YouTube", — сказал Шадаев, слова которого приводит пресс-служба министерства.
Ранее министр заявлял, что принадлежащий американской корпорации Google видеохостинг лидирует по объему мобильного трафика в России. Тогда на его долю приходилось 18 процентов трафика четырех крупнейших мобильных операторов.