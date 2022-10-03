МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Итальянский автопроизводитель Ferrari подвергся хакерской атаке, злоумышленники опубликовали семь гигабайт украденной информации, пишет газета Corriere della Sera. СМИ: хакеры взломали компьютерную сеть Uber с требованием повысить зарплаты

Как передает издание, о похищении информации сообщила кибергруппировка RansonEXX. В распоряжение хакеров попали внутренние документы, технические ведомости, инструкции по ремонту и другие документы. Предположительно, речь идет о взломе с использованием программы-вымогателя.

Газета напомнила, что ранее некая группировка получила доступ к серверам инженерной компании Speroni, которая поставляет детали для спорткаров, и выставила на продажу проект Ferrari, Lamborghini и Maserati. В тот раз, отмечает Corriere, инфраструктура Ferrari не пострадала.