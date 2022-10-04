МОСКВА, 4 ок — ПРАЙМ. Бизнес подрядного производства микросхем Samsung Electronics во вторник заявил, что, несмотря на текущие трудности в мировой экономике, к 2027 году он планирует нарастить объем производства передовых микросхем более чем в три раза, чтобы удовлетворить сильный спрос. Nvidia полностью прекратит работу в России

Крупнейший в мире производитель чипов после Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) к 2025 году собирается наладить массовое производство передовых микросхем на основе 2-нанометровой технологии, а к 2027 году — производство 1,4-нанометровых чипов. Они предназначены для использования в сегментах высокопроизводительных компьютеров и искусственного интеллекта.

"В этом году отмечается некоторый прогресс (в повышении цен), и мы несем расходы… Полученные сейчас новые заказы будут выполняться через 2-3 года, поэтому прямое влияние сложившейся ситуации будет минимальным", — заверил Мунсу Кан, исполнительный вице-президент бизнеса микроэлектронного производства Samsung Electronics.

Samsung начала массовое производство чипов с 3-нанометровой технологией в июне. Сейчас компания ведет переговоры с потенциальными клиентами о сотрудничестве в сегменте 3-нанометровых технологий. Как уточнила Samsung, в число этих клиентов входят Qualcomm, Tesla и Advanced Micro Devices.

Согендиректор Samsung Кюн Ки Хён заявил журналистам, что микроэлектронный бизнес компании отстает от графика TSMC в части разработки и эффективности 5- и 4-нанометровых микросхем, но клиенты заинтересованы во второй версии 3-нанометровых чипов, которые будут выпускаться с 2024 года. Производители микрочипов достигли рекорда и ждут роста годовых продаж

"С начала массового производства 3-нанометровых микросхем в этом году мы оправдываем ожидания клиентов", — сказал Кан.

Он отметил, что спрос на передовые 5-нанометровые и еще более мелкоразмерные чипы быстро растет, несмотря на нынешнее инфляционное давление, связанное с многолетним освоением высокопроизводительных вычислительных систем, искусственного интеллекта, стандартов связи 5G и 6G и автомобильных приложений.

Впрочем, отрасли, возможно, будет непросто удовлетворить спрос даже в случае осуществления всех запланированных инвестиций, предупредил он. Лимитированное число передовых машин для изготовления чипов, которое может произвести голландская компания ASML, ограничивает расширение мощностей по выпуску передовых микросхем, добавил Кан.

"Американские клиенты проявляют особый интерес к производству в США, для стабильности цепочки поставок, — указал Кан. — Наше производственное предприятие в Тейлоре очень крупное… Это хорошее место для экспансии".

Samsung сейчас налаживает производство чипов в Тейлоре, Техас. Операции на этом объекте начнутся в 2024 году.