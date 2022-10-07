МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Мобильный трафик на трех самых популярных российских сервисах готового домашнего задания сократился почти на 40% в сентябре по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Об этом свидетельствуют результаты исследования мобильного оператора "Мегафон", подготовленного для РИА Новости. В Госдуме призвали ограничить доступ посторонних на школьные территории

"В сентябре этого года мобильный интернет-трафик в трех самых популярных сервисах ГДЗ (готовое домашнее задание — ред.) снизился почти на 40% по сравнению с тем же месяцем прошлого года", — отметили эксперты.

По информации "Мегафон", наибольший объем мобильного трафика пришелся на сайты GDZ.ru (86,29%), reshak.ru (6,93%). Замыкает список портал megaresheba.ru — 6,78%.

В конце августа глава Минпросвещения министр России Сергей Кравцов сообщил о запрете использования мобильных телефонов на уроках с нового учебного года. Если надо будет позвонить родителям, следует обратиться к учителю, добавил он.

В начале сентября в Telegram-канале "Госуслуги: для родителей" пояснили, что российские школьники смогут пользоваться телефонами на переменах и для экстренной связи, никаких нововведений по использованию гаджетов в школе больше нет.

При этом пресс-служба "Мегафона" указала, что к началу осени вырос спрос на детские смарт-часы.