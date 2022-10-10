МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Пользователи мессенджера Telegram в России жалуются на сбои в его работе, свидетельствуют данные сайта DownRadar, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах. Telegram заблокировал на iPhone и iPad связанные с Белоруссией каналы

По состоянию на 10.20 мск понедельника было зафиксировано 1529 жалоб. Более всего на сбои жалуются жители Москвы и Петербурга.

Пользователи сообщают, что приложение не загружается, также есть проблемы с загрузкой чатов, входом и отправкой сообщений.