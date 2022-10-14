МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Приложения VK, ранее удаленные из App Store, вновь стали доступны в маркетплейсе, заявила РИА Новости пресс-служба компании. Приложение "ВКонтакте" вновь появилось в App Store

"Приложения VK вновь доступны в App Store на iOS. Мы приветствуем решение Apple, пользователям вновь доступны любимые сервисы", — сказано в релизе.

Ранее сообщалось, что многие приложения VK, среди которых "ВКонтакте", VK Play, "VK Музыка", "VK Клипы", "VK Мессенджер", "VK Админ", а также "Почта Mail․ru" и "Облако Mail.ru" 26 сентября перестали появляться при поиске в App Store.

VK подтвердила удаление нескольких приложений из маркетплейса, но отметила, что все установленные ранее сервисы продолжают работу в обычном режиме.