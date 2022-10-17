МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Apple Inc заморозила планы по использованию чипов памяти китайской компании Yangtze Memory Technologies Co (YMTC) в своих продуктах, после того как Вашингтон ввел более жесткие меры экспортного контроля в отношении китайских технологических компаний. Об этом сообщила в понедельник газета Nikkei. Экономисты Bloomberg спрогнозировали рецессию в экономике США

Как сообщила Nikkei со ссылкой на источники, Apple первоначально планировала начать использовать чипы флэш-памяти NAND от компании YMTC, которую финансово поддерживают власти КНР, уже в этом году. Изначально планировалось, что чипы будут использоваться только для iPhone, продаваемых на китайском рынке.

По данным газеты, компания рассматривала возможность приобретения у YMTC до 40% чипов, необходимых для iPhone.

Аналитики считают, что YMTC относится к числу небольших компаний, поставляющих чипы памяти для Apple, и этот шаг не окажет на технологического гиганта практически никакого влияния.

Однако, по словам аналитика CFRA Research Анджело Зино, более важным является то, что это ограничивает возможности Apple по дальнейшей диверсификации базы поставщиков за счет использования внутренних китайских игроков и улучшения профиля затрат с течением времени.

Apple переносит все большее количество производства таких продуктов, как Airpods и новые iPhone, во Вьетнам и Индию.

На прошлой неделе Соединенные Штаты добавили китайского производителя чипов памяти YMTC и 30 других китайских компаний в список организаций, которые американские чиновники не смогли проверить, что усилило напряженность в отношениях с Пекином. Был запущен 60-дневный отсчет, по итогам которого могут быть введены гораздо более жесткие санкции.

Представитель Apple на момент написания статьи на запрос Reuters о комментарии не ответил, а YMTC отказалась от комментариев.