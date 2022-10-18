МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Отказ в отсрочке от частичной мобилизации получили не более 0,5% подавших заявление сотрудников IT- и телеком-компаний, сообщает Минцифры РФ. В Москве закончилась частичная мобилизация

"Сотрудники IT- и телеком-компаний, которые подали заявление на отсрочку, но не соответствуют необходимым критериям, получили уведомления на "Госуслугах"… Доля отказов от общего числа поданных заявлений — не более 0,5%", — говорится в сообщении в официальном Telegram-канале министерства.

Уточняется, что отказано в отсрочке было из-за того, что специальность в дипломе подавшего заявление не входит в перечень, утвержденный Минцифры, либо потому что его должность не связана с критически важными для деятельности компании функциями.

В конце сентября Минобороны РФ сообщило, что для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы России принято решение о непривлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации граждан с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки. В частности, речь идет о том, что к частичной мобилизации не привлекут специалистов IT, связи, СМИ и финансов. Минцифры поддержало это решение.

Позднее Минцифры открыло на "Госуслугах" сервис по подаче заявлений на освобождение от призыва в рамках частичной мобилизации сотрудников IT- и телеком-компаний. Ведомство формирует и отправляет списки сотрудников в министерство обороны.

В России указом президента Владимира Путина с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.