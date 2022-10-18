МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Google заблокировал аккаунты Совфеда в YouTube, Совет Федерации и телеканал "Вместе-РФ" продолжат вести трансляции на отечественных платформах, говорится в Telegram-канале палаты. Суд удовлетворил иск структуры "Газпром-медиа" к Google

"Аккаунты Совета Федерации и телеканала "Вместе-РФ" на видео хостинге YouTube были заблокированы, вся информация — удалена без возможности восстановления", — говорится в сообщении. Отмечается, что на каналах было более 200 000 подписчиков и 20 000 видео.

"Ваш аккаунт заблокирован в соответствии с нашими правилами в отношении ограничения экспорта и применения санкций", — написано в сообщении от Google.