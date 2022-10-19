МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. "Роснано" могут ликвидировать из-за финансовых проблем, усугубившихся на фоне антироссийских санкций, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на трех федеральных чиновников и собеседника, близкого к компании. Чубайса госпитализировали в одну из клиник в Европе

"По их словам, финансовые проблемы института развития усугубились после введения антироссийских санкций, в связи с чем госкомпания фактически утратила возможность самостоятельно обслуживать свои обязательства. Как пояснил федеральный чиновник, в правительстве поставили под сомнение целесообразность поддержки дееспособности госкомпании за счет бюджета в нынешних условиях – там предложили рассмотреть прекращение деятельности компании", — говорится в сообщении.

По словам одного из собеседников издания, такие перспективы глава российского Минфина Антон Силуанов описал в обращении к президенту Владимиру Путину. Источнику, близкому к институту развития, также известно, что позиция ведомства направлена главе РФ.

"По их словам, обсуждаемая стратегия ликвидации предусматривает более интенсивную реализацию активов госкомпании и сохранение той части портфельных компаний "Роснано", которые представляют значимость для технологического развития страны. По словам собеседников, это имущество может быть передано в другие профильные госкорпорации", — говорится в сообщении.

Один из федеральных чиновников и собеседник, близкий к компании, сообщили изданию, что у "Роснано" есть и другая перспектива — "продолжение политики расчистки баланса, но сохранение института развития как центра компетенций по инновациям". По словам источников, решение о будущем госкомпании еще не принято — все будет зависеть от мнения президента.

"Мы наблюдаем за финансовым состоянием госкомпании в рамках обновленного совета директоров. Все обязательства, в том числе покрытые госгарантиями, будут выполнены в полном объеме. Мы продолжаем работу по стабилизации текущей ситуации и обеспечению устойчивого финансового состояния общества", — сообщили "Ведомостям" в Минфине.

АО "Роснано", созданное в 2011 году путем реорганизации Российской корпорации нанотехнологий, в конце 2020 года было передано в структуру ВЭБа. Тогда главой компании вместо ее основателя Анатолия Чубайса стал Сергей Куликов.