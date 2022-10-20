МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. С отечественного магазина приложений на Android RuStore загрузили уже почти пять миллионов приложений, сам маркетплейс скачали 2,4 миллиона раз, сообщили в VK. Apple объяснила, почему VK вернулся в App Store

Ранее весной VK и Минцифры в связи с отключением возможности оплачивать продукты российскими банковскими картами в Google Play и App Store запустили бета-версию отечественного магазина RuStore

"В RuStore уже размещено около 2,1 тысячи приложений и представлено 1,15 тысячи компаний-разработчиков. Приложение стора установили 2,4 миллиона раз, почти 5 миллионов приложений скачано из RuStore с момента запуска магазина", — отметили в компании.

По информации представителей VK, более 42% всех загрузок приходится на финансовые приложения. На категории "Инструменты" приходится 11% скачиваний, "Развлечения" — девять процентов, "Покупки" — восемь процентов.