МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Отечественная "Ситроникс" представила на индонезийской выставке INAMARINE решения для автоматического и дистанционного управления судами, успешно протестированные в реальных условиях в России. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Apple объяснила, почему VK вернулся в App Store

Как отметили представители разработчика, Sitronics KT и Центр по продвижению технологий автономного судовождения МАРИНЕТ РУТ представили российские решения и практический опыт в области автономной навигации на крупнейшей региональной выставки INAMARINE в Джакарте.

Они напомнили, что "Ситроникс" — разработчик систем для автономной навигации (а-Навигации), которые впервые в мире были одобрены классификационным обществом и широко испытаны на практике.

В компании объяснили, что системы а-Навигации способны обеспечить автоматическое следование судна по заданному маршруту, выявлять и расходиться с другими судами и навигационными опасностями, а также предоставляют дистанционный контроль и управление судном в режиме реального времени.

"Технология позволяет повысить безопасность судоходства за счет снижения влияния человеческого фактора, а также уменьшить нагрузку на экипаж на борту и, как следствие, сократить его численность и затраты судоходных компаний", — отметил разработчик.

Как подчеркнул глава "Ситроникс" Андрей Родионов, интерес к технологиям а-Навигации в Юго-Восточной Азии продиктован использованием значительного количества судов, при этом регион считается одним из наиболее опасных для судовождения в мире.