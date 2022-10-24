МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Количество DDoS-атак по всему миру в третьем квартале 2022 года увеличилось на 90% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, их длительность также выросла на 60%, следует из исследования компании по кибербезопасности StormWall, результаты которого есть в распоряжении РИА Новости. Кибермошенники стали похищать больше денег у россиян

"В третьем квартале 2022 года было зафиксировано на 90% больше атак, чем в третьем квартале 2021 года. Продолжительность атак во всем мире тоже увеличилась. В третьем квартале 2022 года длительность атак была на 60% больше, чем в аналогичный период прошлого года", — подытожили эксперты.

По их словам, самое большое количество DDoS-атак пришлось на телекоммуникационную сферу (43,2%), на развлекательную сферу (21,3%), финансовую отрасль (16,3%), онлайн-ретейл (14,8%), образовательную сферу (2,1%), логистику (1,3%) и другие отрасли (1%). При этом число атак на телеком-компании, в основном с целью вымогательства и шантажа, в третьем квартале текущего года выросло в семь раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Специалисты также отметили, что после начала пандемии многие компании были вынуждены обеспечить своим сотрудникам возможность удаленной работы, в связи с этим резко выросла нагрузка на телеком-компании, а также повысилась их ответственность за оказываемые услуги. На этом фоне мошенники начали вымогать с них деньги во избежание перегрузки сетей и сервисов нелегитимным трафиком.

Согласно исследованию, темпы роста DDoS-атак к концу третьего квартала 2022 года заметно замедлились, однако "в целом ситуация вызывает серьезные опасения", так как новые разработанные DDoS-инструменты позволяют проводить мощные продолжительные атаки.