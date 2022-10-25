МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску АНО "Общественное телевидение России" обязал структуры Google разблокировать два YouTube-канала истца — "Общественное телевидение России" и "Вспомнить всё. Леонид", следует из опубликованной во вторник резолютивной части решения суда. Google назвала причину блокировки аккаунта Совета Федерации на YouTube

В случае неисполнения решения суда с ответчиков будет взыскиваться судебная неустойка в 100 тысяч рублей за каждый день неисполнения судебного акта, начиная с шестого дня с даты вступления в законную силу решения, и до его фактического исполнения. Еженедельно со второй недели сумма будет увеличиваться вдвое.

На блокировку своих Youtube-каналов после начала военной операции на Украине жаловались десятки российских медиаресурсов. В марте Роскомнадзор заявлял о 54 таких фактах, затронувших в числе прочих РИА Новости, Sputnik, "Первый канал", "Россия 1", НТВ и РБК.

На данный момент судом первой инстанции удовлетворены иски ВГТРК, "Москва медиа", телеканала RT и компании "ГПМ Развлекательное телевидение", входящей в "Газпром-медиа", о разблокировке YouTube-канала ТНТ.

Между тем российская дочка Google решила обанкротиться на фоне многочисленных исков в суды, ареста активов и долгов на 19 миллиардов рублей. Арбитражный суд Москвы 12 сентября признал заявление компании обоснованным и ввел в ней наблюдение. Однако Роскомнадзор обжаловал этот акт, и пока его исполнение приостановлено.