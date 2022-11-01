МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Власти США должны принять меры для запрета TikTok в стране, заявил уполномоченный Федеральной комиссии связи Брэндан Карр. СМИ рассказали о дефиците лекарств и продуктов питания в США

Как сообщает интернет-портал Axios, TikTok сейчас ведет переговоры с Комитетом по иностранным инвестициям США, чтобы ведомство могло оценить, может ли материнская компания сервиса — китайская компания ByteDance — передать его американской компании, чтобы сервис продолжал работать в США,

"Не думаю, что есть какой-то другой путь, кроме запрета (работы сервиса)", — заявил порталу Карр.

Он выразил обеспокоенность по поводу того, что данные США якобы передаются в Китай, и заявил о риске, что TikTok может использоваться для тайного влияния на политические процессы в Штатах.

Ранее Карр направлял письма в Apple и Google с просьбой удалить сервис из магазинов приложений.

В ответ на призывы Карра запретить TikTok в США представитель сервиса заявил, что тот не имеет никакого отношения к конфиденциальным переговорам с руководством США.

"Уполномоченный Комиссии Карр не участвует в конфиденциальных переговорах с властями США, связанных с TikTok, и, по-видимому, выражает взгляды, не зависимые от его роли в качестве уполномоченного Комиссии связи. Мы уверены, что находимся на пути к достижению соглашения с властями США, которое удовлетворит все разумные соображения по национальной безопасности", — заявил интернет-порталу представитель TikTok.

Предыдущая администрация США предпринимала попытку запрета в США китайских социальных платформ TikTok и WeChat в 2020 году, главным мотивом этого являлась защита личных данных американцев. КНР и сами компании отрицали обвинения в неправомерном использовании данных пользователей. После того как запрет был оспорен в суде, администрация Байдена не стала продолжать борьбу за реализацию инициативы предшественников. Однако в последнее время обвинения в адрес компании начали возобновляться.

TikTok — приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно стало лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.