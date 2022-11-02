ВАШИНГТОН, 2 ноя — ПРАЙМ. Американская социальная сеть Twitter столкнулась с исходом высших руководителей и риском потери рекламодателей после приобретения компании миллиардером Илоном Маском, пишет New York Times со ссылкой на источники. Пушков прокомментировал "отмену" совета директоров Twitter

"Twitter сталкивается с исходом руководителей и пугливых рекламодателей в связи с тем, что Илон Маск и его советники установили контроль над социальным медиа, готовясь сократить сотрудников и внести изменения в продукт", — пишет газета.

По данным собеседников издания, компанию уже покинули четыре руководителя высшего звена, среди которых оказались директор по работе с клиентами Сара Персонетт, отвечавшая за взаимодействие с рекламодателями, продуктовый директор Джей Салливан и руководитель, отвечавший за ключевые технологии компании, Ник Калдуэлл. Еще двое топ-менеджеров объявили об уходе в понедельник, а в отношении "множества" остальных руководителей сохраняется риск увольнения в будущем.

"Миллиардер (Илон Маск — ред.), встречаясь с руководителями рекламодателей в Нью-Йорке на этой неделе, напугал некоторых из них, заявив о планах ослабить правила публикации контента в Twitter", — говорится в публикации.

Отмечается, что представители рекламодателей воспринимают планы Маска как угрозу роста дезинформации и иного "токсичного" контента. На этом фоне отмечается, что один из крупнейших в мире участников рекламного рынка компания IPG, работающая с крупнейшими потребительскими, цифровыми и финансовыми брендами США, уже выпустила рекомендацию клиентам временно приостановить расходы на размещение рекламы в Twitter.

На прошлой неделе Илон Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению соцсети. СМИ сообщали, что возглавлявший Twitter Параг Агравал был уволен вместе с другими руководителями компании.

Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании — социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.