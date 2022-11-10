Платформа "Атомайз" планирует в 2023 году выпускать гибридные цифровые активы
МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Российская платформа цифровых финансовых активов "Атомайз" планирует в 2023 году выпускать гибридные цифровые финансовые активы (ЦФА), в планы также входит удлинение срока — не менее 1 года — выпускаемых ЦФА, сообщила РИА Новости генеральный директор оператора ЦФА Екатерина Фроловичева на форуме Finopolis.
"Как будет строиться продуктовая линейка? Это изменение срока жизни инструментов — удлинение его, появление разных подвидов денежного требования: обеспечение либо полностью денежными обязательствами, либо это пулы кредитов и гибридные цифровые права, где допускается выход в деньги либо в актив в основном. Это планы на 2023 год", — сказала она.
"Сейчас у нас были первые выпуски с денежным требованием, которые живут в течение трех месяцев. Выпуски, денежные требования которых были на драгоценные металлы, исчисляются несколькими кварталами. Последующие выпуски мы бы хотели сделать длинными — не меньше года. Это запрос от самих эмитентов, при этом предусмотреть возможность некоего рода выплаты купонов в течение срока жизни ЦФА. в основном выпуски будут строиться от денежного требования, то есть это гибриды (гибридные ЦФА — ред.)", — уточнила Фроловичева.
Она сообщила, что компания планирует выпустить их во втором квартале следующего года, потому что ставка делается на возможность изменения законодательства в отношении гибридных ЦФА: "чтобы можно было инвесторам либо в деньги, либо в базовый актив, например, базовый актив — драгоценные металлы". На это есть спрос на рынке, причем в основном со стороны клиентов — физических лиц, не юридических, добавила глава "Атомайз".
"Также мы целимся на то, чтобы зайти в нишу утилитарных цифровых прав (УЦП), то есть то, где выпускается токен: технологическая форма — токен, а сам по себе он удостоверяет возможность получения товара или услуги, то есть там нет выхода в деньги", — сказала Фроловичева.
В июле "Атомайз" (Atomyze), одним из инвесторов которой является "Интеррос", выпустила первый российский индустриальный цифровой финансовый актив — эмитентом токена, обеспеченного палладием, стало подразделение палладиевого фонда "Норникеля" Global Palladium Fund (GPF).
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20221110/838780118.html