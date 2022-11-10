МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Российская платформа цифровых финансовых активов "Атомайз" планирует в 2023 году выпускать гибридные цифровые финансовые активы (ЦФА), в планы также входит удлинение срока — не менее 1 года — выпускаемых ЦФА, сообщила РИА Новости генеральный директор оператора ЦФА Екатерина Фроловичева на форуме Finopolis. Мосбиржа планирует пилотный проект по выпуску коротких цифровых бондов

"Как будет строиться продуктовая линейка? Это изменение срока жизни инструментов — удлинение его, появление разных подвидов денежного требования: обеспечение либо полностью денежными обязательствами, либо это пулы кредитов и гибридные цифровые права, где допускается выход в деньги либо в актив в основном. Это планы на 2023 год", — сказала она.

"Сейчас у нас были первые выпуски с денежным требованием, которые живут в течение трех месяцев. Выпуски, денежные требования которых были на драгоценные металлы, исчисляются несколькими кварталами. Последующие выпуски мы бы хотели сделать длинными — не меньше года. Это запрос от самих эмитентов, при этом предусмотреть возможность некоего рода выплаты купонов в течение срока жизни ЦФА. в основном выпуски будут строиться от денежного требования, то есть это гибриды (гибридные ЦФА — ред.)", — уточнила Фроловичева.

Она сообщила, что компания планирует выпустить их во втором квартале следующего года, потому что ставка делается на возможность изменения законодательства в отношении гибридных ЦФА: "чтобы можно было инвесторам либо в деньги, либо в базовый актив, например, базовый актив — драгоценные металлы". На это есть спрос на рынке, причем в основном со стороны клиентов — физических лиц, не юридических, добавила глава "Атомайз".

"Также мы целимся на то, чтобы зайти в нишу утилитарных цифровых прав (УЦП), то есть то, где выпускается токен: технологическая форма — токен, а сам по себе он удостоверяет возможность получения товара или услуги, то есть там нет выхода в деньги", — сказала Фроловичева.

В июле "Атомайз" (Atomyze), одним из инвесторов которой является "Интеррос", выпустила первый российский индустриальный цифровой финансовый актив — эмитентом токена, обеспеченного палладием, стало подразделение палладиевого фонда "Норникеля" Global Palladium Fund (GPF).