МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Минцифры спрогнозировали утверждение дорожной карты ассоциации разработчиков программного обеспечения (ПО) "Руссофт" по поддержке экспорта отечественного ПО до конца 2022 года, заявил глава ведомства Максут Шадаев.

Минцифры РФ

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"К концу года… Я думаю, к концу года утвердить на правительстве. Она (дорожная карта — ред.) будет, скорее всего, утверждена президиумом правкомиссии по цифровому развитию", — сказал министр на полях Finopolis.

Так он ответил на вопрос журналистов о сроках утверждения дорожной карты "Руссофта" по поддержке экспорта российского ПО.

Ассоциация "Руссофт" в начале сентября направила в Минцифры дорожную карту мер поддержки экспорта отечественного софта. По словам президента ассоциации Валентина Макарова, дорожная карта предполагает предоставление экспорту ПО статус одного из приоритетов программы "Цифровая экономика" и применение ряда инструментов господдержки, среди которых кредиты, гарантии и страхование, поддержка зарубежного маркетинга, независящие от санкций платежные инструменты.

В начале недели Макаров сообщал, что документ отправят на рассмотрение в правительство России.