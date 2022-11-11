МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал принятие в первом чтении законопроекта о полномочиях Банка России по контролю за переходом российских финансовых организаций на российское программное обеспечение (ПО), сообщили в комитете. Шадаев рассказал, когда утвердят дорожную карту по поддержке экспорта ПО

Документ внесен группой депутатов во главе с председателем комитета Анатолием Аксаковым и сенатором Николаем Журавлевым и направлен на обеспечение эффективной реализации мероприятий по обеспечению технологической независимости и безопасности на значимых объектах организаций финансового рынка России. На рассмотрение Госдумы его планируется вынести 16 ноября.

Законопроект предусматривает согласование Банком России планов мероприятий кредитных и некредитных финансовых организаций по переходу на преимущественное применение российского ПО на значимых объектах критической информационной инфраструктуры и заявок таких организаций на закупку иностранного ПО и связанных с ним услуг. Порядок согласования этих планов и заявок будет установлен правительством по согласованию с Банком России, который будет также контролировать соблюдение их реализации.

Правительство России также поддерживает законопроект, но считает необходимым ко второму чтению привести его терминологию в части заявок на согласование закупок иностранного ПО и связанных с ним услуг в соответствие с терминологией нормативных правовых актов в сфере обеспечения технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры страны.