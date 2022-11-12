МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Два и более установленные на смартфон антивируса могут негативно сказаться на работе системы, рассказал в эфире радио Sputnik директор департамента информационной безопасности Sitronics Group Александр Дворянский. Раскрыт способ проверить, шпионит ли за вами смартфон

По его словам, такое ПО может предотвратить установку на устройство опасных приложений, способных отслеживать действия пользователя и копировать пароли для доступа к банковским счетам, социальным сетям и другим ресурсам.

Он пояснил, что в смартфоне нужен антивирус, желательно платный, потому что такие версии более продвинутые и обладают большим количеством сигнатур, то есть внесенных в базу антивируса характерных признаков вредоносной программы, позволяющих ее обнаружить.

"Самое главное, он должен постоянно обновляться. Следить за его актуальностью – задача как раз пользователя. Достаточно одного антивируса, потому что два или более загрузят центральный процессор и существенно снизят скорость работы устройства. Более того, один антивирус может конфликтовать с другим, воспринимать его как потенциальную угрозу. Ощутимого эффекта это не даст", – сказал Дворянский.

Он добавил, что при этом наличие других средств защиты информации не влияет на работу антивируса.

"Банковские приложения, например, сами по себе антивирус не включают, но они включают многофакторную проверку, когда вы вводите пароль, используете биометрию или дополнительный код-пароль, вам приходит СМС для подтверждения входа. Это не является заменой антивируса, это дополнение, и друг другу они не мешают", – добавил Дворянский.

Эксперт предупредил, что нельзя полагаться только на антивирус.

"Не стоит думать, что, если вы поставили самый дорогой и хороший антивирус, то у вас стопроцентная безопасность, такого не бывает. Это хорошее техническое решение, но пользователям все равно важно соблюдать принципы информационной гигиены. Нужно максимально ограничить доступ к нелегитимным ресурсам, без необходимости не скачивать приложения на неофициальных маркетплейсах: они, как правило, и являются разносчиками вирусов", – подчеркнул Дворянский.