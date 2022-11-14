ВАШИНГТОН, 14 ноя — ПРАЙМ. Американская социальная сеть Twitter перестанет отображать информацию о том, с какого устройства была сделана публикация, заявил новый владелец компании Илон Маск. СМИ: Twitter начал увольнять подрядчиков

"Мы наконец-то перестанем добавлять информацию о том, с какого устройства был написан твит (пустая трата места на экране и вычислений)", — написал американский миллиардер в Twitter.

В конце октября предприниматель Илон Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткое цензурирование, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает — не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов. Маск также предупреждал, что социальная сеть "будет делать много глупостей" в ближайшее время. В компании намереваются "сохранять то, что работает, и изменять то, что не работает".

Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании — социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.