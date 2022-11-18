МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Из отечественного маркетплейса NashStore с мая скачали около 10,5 миллиона приложений и зарегистрировались два миллиона пользователей, заявил РИА Новости разработчик сервиса АНО "Цифровые платформы". Раскрыт способ проверить, что и как о вас ищут в Сети

"Из магазина приложений было скачано 10,5 миллиона приложений, всего же пользователям доступно для скачивания более 3,6 тысячи игр, сервисов и порталов. Всего же в NashStore зарегистрировались 2 миллиона пользователей", — сообщили предствители компании, добавив, что наибольшим спросом пользуется "ВТБ-Онлайн" (602,9 тысячи скачиваний), 2ГИС (533,6 тысячи) и Альфа-банк (283,7 тысячи).

По словам гендиректора "Цифровых платформ" Арсения Щельцина, разработчик намерен до конца 2022 года запустить большое обновление для пользователей и создателей приложений, сократив тем самым время релиза до суток.

Отмечается, что маркетплейс становится востребован не только в России. "К нам добавляют свои приложения и крупнейшие банки из других стран, например, Республики Беларусь, Армении и Казахстана", — сообщили в компании.

В марте App Store и Google Play отключили возможность оплачивать продукты российскими банковскими картами. В ответ российские разработчики представили несколько собственных маркетплейсов. В частности, NashStore стал доступен для скачивания в мае. Также в мае VK совместно с Минцифры запустили бета-версию другого маркетплейса для Android RuStore. А RuMarket, запущенный топ-менеджером Gett Анатолием Сморгонским, заработал еще в середине апреля.

На платформе iOS у пользователей нет возможности пользоваться каким-либо магазином приложений, кроме официального — AppStore, и им недоступно скачивание приложений из сторонних магазинов.

В начале ноября пресс-служба VK сообщила, что приложение RuStore с момента запуска было скачано 3 миллиона раз, а из самого маркетплейса установлено почти 7 миллионов приложений.