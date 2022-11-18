"Цифровые платформы": пользователи скачали из NashStore около 10,5 миллиона приложений
МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Из отечественного маркетплейса NashStore с мая скачали около 10,5 миллиона приложений и зарегистрировались два миллиона пользователей, заявил РИА Новости разработчик сервиса АНО "Цифровые платформы".
"Из магазина приложений было скачано 10,5 миллиона приложений, всего же пользователям доступно для скачивания более 3,6 тысячи игр, сервисов и порталов. Всего же в NashStore зарегистрировались 2 миллиона пользователей", — сообщили предствители компании, добавив, что наибольшим спросом пользуется "ВТБ-Онлайн" (602,9 тысячи скачиваний), 2ГИС (533,6 тысячи) и Альфа-банк (283,7 тысячи).
По словам гендиректора "Цифровых платформ" Арсения Щельцина, разработчик намерен до конца 2022 года запустить большое обновление для пользователей и создателей приложений, сократив тем самым время релиза до суток.
Отмечается, что маркетплейс становится востребован не только в России. "К нам добавляют свои приложения и крупнейшие банки из других стран, например, Республики Беларусь, Армении и Казахстана", — сообщили в компании.
В марте App Store и Google Play отключили возможность оплачивать продукты российскими банковскими картами. В ответ российские разработчики представили несколько собственных маркетплейсов. В частности, NashStore стал доступен для скачивания в мае. Также в мае VK совместно с Минцифры запустили бета-версию другого маркетплейса для Android RuStore. А RuMarket, запущенный топ-менеджером Gett Анатолием Сморгонским, заработал еще в середине апреля.
На платформе iOS у пользователей нет возможности пользоваться каким-либо магазином приложений, кроме официального — AppStore, и им недоступно скачивание приложений из сторонних магазинов.
В начале ноября пресс-служба VK сообщила, что приложение RuStore с момента запуска было скачано 3 миллиона раз, а из самого маркетплейса установлено почти 7 миллионов приложений.
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20221118/838863977.html