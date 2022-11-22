МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Минцифры РФ предложило обязать разработчиков прикладного и системного софта, который включен в единый реестр отечественного программного обеспечения (ПО), обеспечивать его работу под управлением минимум одной отечественной операционной системы (ОС), соответствующий проект постановления правительства опубликован на официальном портале правовых актов. Минцифры ждет предложений по совместимости российского софта и процессоров

"Проектом постановления определяются дополнительные требования к прикладному и системному программному обеспечению, включенному в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (далее – реестр программного обеспечения), в том числе:… программное обеспечение должно работать под управлением не менее одной российской операционной системы, прошедшей процедуру подтверждения соответствия дополнительным требованиям", — говорится в пояснительной записке к проекту постановления.

Кроме того, проект предлагает обязать разработчиков прикладного и системного софта обеспечить его совместимость минимум с одним центральным процессором из реестра российской радиоэлектронной продукции или промышленной продукции.

Отмечается, что в случае доступа пользователя к ПО с использованием интернет-браузера, оно должно обеспечивать возможность использования не менее одного интернет-браузера, сведения о котором включены в реестр программного обеспечения.

Согласно информации из пояснительной записки к проекту, указанные требования будут распространяться на следующее ПО из реестра российского софта: операционные системы общего назначения, средства управления базами данных, офисные приложения, коммуникационное программное обеспечение, офисные пакеты и другие.

В начале июня глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что ведомство планирует поэтапно совмещать востребованный софт с российскими операционными системами, а также упрощать процесс включения в реестр отечественного программного обеспечения.