МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Samsung не принимал решения о возобновлении поставок в Россию, они по-прежнему приостановлены, рассказали РИА Новости в пресс-службе этого производителя электроники. СМИ: разработчик компьютерных игр FIFA и Need For Speed покинул Россию

Ранее в четверг газета "Известия" со ссылкой на два источника в компаниях-партнерах сообщила, что официальное возобновление продаж техники Samsung в России задерживается на неопределенный срок.

"Поставки в Россию по-прежнему приостановлены. Samsung не приняла никакого решения о возобновлении​ поставок", — рассказали в пресс-службе.

В марте Samsung приостановил поставки в Россию, объяснив это политическими событиями и "физической невозможностью" поставок.