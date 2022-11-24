2022-11-24T09:03:11+03:00
2022-11-24T09:03:11+03:00
2022-11-24T09:03:11+03:00
2022
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20221124/838933979.html
Samsung подтвердил, что не принимал решения о начале поставок в Россию
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https://россиясегодня.рф
. Samsung не принимал решения о возобновлении поставок в Россию, они по-прежнему приостановлены, рассказали РИА Новости в пресс-службе этого производителя электроники. Ранее в... ПРАЙМ, 24.11.2022
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Samsung не принимал решения о возобновлении поставок в Россию, они по-прежнему приостановлены, рассказали РИА Новости в пресс-службе этого производителя электроники.
Ранее в четверг газета "Известия" со ссылкой на два источника в компаниях-партнерах сообщила, что официальное возобновление продаж техники Samsung в России задерживается на неопределенный срок.
"Поставки в Россию по-прежнему приостановлены. Samsung не приняла никакого решения о возобновлении поставок", — рассказали в пресс-службе.
В марте Samsung приостановил поставки в Россию, объяснив это политическими событиями и "физической невозможностью" поставок.