МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Правительство должно разработать и утвердить новый федеральный проект по развитию отечественной робототехники, заявил президент России Владимир Путин в ходе конференции "Сбера" по искусственному интеллекту.

Президент РФ В. Путин принял участие в международной конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта"

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"Прошу правительство разработать и утвердить новый федеральный проект по развитию отечественной робототехники, определить правовой, налоговый, регуляторный режимы, необходимые меры государственной поддержки, а также механизм финансирования разработок и последующего внедрения", — сказал он.