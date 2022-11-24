МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Необходимо актуализировать концепцию международного научно-технического сотрудничества с учетом текущей ситуации, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию. Он также призвал усиливать прямое двустороннее взаимодействие в сфере науки с дружественными странами, в том числе Азиатско-Тихоокеанского региона и Латинской Америки. Санкции не способны сдержать развитие России и Кубы, заявил Медведев

"Еще в 2019 году правительство одобрило документ, который определяет цели и задачи государственной политики в этой сфере — я имею в виду концепцию международного научно-технического сотрудничества… С учётом того, что произошло, этот документ нужно актуализировать, это очевидно", — сказал он.

Кроме того, по словам Медведева, требуется создать в рамках президиума Совет отдельной группы по международному техническому сотрудничеству для этих целей, которая подготовит соответствующие предложения.

"Безусловно, усиление прямого взаимодействия в двустороннем формате с дружественными для нас странами — это сейчас приоритет, включая, естественно, государства Азиатско-Тихоокеанского региона и Латинской Америки", — подчеркнул зампред Совбеза.