АСТАНА, 26 ноя — ПРАЙМ. В столице Казахстана — Астане — восстанавливается работа интернета и мобильной связи после примерно часа их отсутствия, сообщил корреспондент РИА Новости. Токаев вступил в должность президента Казахстана

По данным корреспондента, интернет и мобильная связь начали работать около 20.00 местного времени (17.00 мск).

Ранее он сообщил, что приблизительно с 19.00 (16.00 мск) в городе не работал фиксированный и мобильный интернет, наблюдались перебои с мобильной связью некоторых операторов. При этом фиксированная телефонная связь продолжала работать.